cantava un magistrale Claudio Villa, interpretando la famosissima canzone di Luciano Virgili. Parafrasando queste rime e adattandole alla situazione odierna del nostro Verona, sembrano davvero descrivere al meglio l'umore e il sentimento di molti tifosi. Ieri l'Hellas ha infatti confezionato un sonoro 0-2 contro l'Atalanta; certo, non una squadra proprio delle ultime file, ma con la quale comunque si poteva azzardare almeno una migliore prestazione.la squadra di Juric è stata praticamente addomesticata dall'Atalanta in tutte le zone del campo. La difesa ha patito come un flagello la presenza di un sontuoso Zapata,L'attacco invece, praticamente inesistente:annullato sul nascere,incespicava tra sé e sé, mentrecontinua a non dimostrare quello per cui è stato preso.Un quadro insomma che fche stava lì tra le grandi, frutto di un miracolo di Juric che dura almeno dall'anno scorso. Ma pur sempre di miracolo si tratta, o c'è davvero qualcosa di concreto e sensibile?Anche ieri con l'Atalanta infatti si è notato un affaticamento generale, che ha portato la compagine di Juric ad essere tanto più sfilacciata, quanto confusa e poco produttiva. Sembrano lontani i tempi di quel Verona rombante, per usare questa figura futurista, dove il gioco era davvero corale e i ritmi erano sempre molto intensi. Certo, non ci si poteva aspettare che si andasse sempre ai mille all'ora, ma qualcosa sembra effettivamente essersi inclinato, perché una frenata brusca come questa, certamente non va bene.Le giustificazioni più o meno valide e i motivi li si analizzerà più avanti, quando si avranno tutti gli elementi per farlo.anche di cambiare a gara in corso gli ingranaggi della rosa e questo è già una nota positiva, simbolo che non si stanno tirando i remi in barca. La sosta ora cade a pennello, perché per la squadra c'è bisogno di un lauto riposo per riprendere, si spera, almeno metà dei ritmi di prima, a fronte di un finale di campionato nel quale si dovrà mettere nero su bianco dove si vuole andare per l'anno prossimo.ora c'è l'estremo bisogno di definire una volta per tutte il futuro di una squadra che vuole crescere e che ha tutte le caratteristiche e potenzialità per farlo. Una pausa quindi che dovrà essere dedicata al recupero delle forze e poi, quel che sarà, sarà, e alla fine si faranno tutti i conti del caso, uomo per uomo, questo è certo: si vedrà infatti se