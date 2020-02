Sofyan Amrabat è sempre stato il personaggio al centro dei riflettori di questa squadra, fin dall'inizio della stagione. Ha messo in mostra le sue doti tecniche, mostrandole partita dopo partita, contro ogni tipo di squadra. Un giocatore come lui, ovviamente, finisce subito sotto i riflettori di altre squadre ed è per questo che lo abbiamo visto protagonista anche di questa sessione di mercato invernale. Dalla prossima stagione, ebbene sì, giocherà a Firenze, indossando la maglia viola probabilmente già da titolare. La prima domanda che sorge spontanea è: l'Hellas ha ceduto troppo presto al neo-presidente fiorentino? Non mi sbilancerei troppo su questo argomento, dato che in questa trattativa ciò che ha influito più di ogni altra cosa è stata la volontà dello stesso giocatore di voltare pagina.



Insomma, l'Hellas e il suo presidente, non hanno troppe colpe, anche se ora sorge una seconda domanda, molto più "concreta": come giocherà d'ora in poi il talento marocchino-olandese? Contro il Milan ha fatto una buona gara, sino a quando non si è fatto espellere per un'entrata su Castillejo che non aveva decisamente senso. Colpa dell'inesperienza e del nervosismo certo, però un calo di concentrazione generale è quello che si spera che non accada. Amrabat, ora come ora, è un giocatore indispensabile per la rosa di Juric, sia a livello tecnico che tattico (lo abbiamo sempre ripetuto) e perdere a livello "mentale" un elemento come lui sarebbe come stravolgere la squadra.



Esagerazione? Non credo, soprattutto in questo momento del campionato, nel quale l'Hellas sta passando un momento di svolta del proprio percorso, da una parte con l'obiettivo salvezza matematica da raggiungere e dall'altra un sogno chiamato Europa. Sarà fondamentale allora la vicinanza del resto della rosa e dello stesso Juric infondere quella cattiveria agonistica al giocatore al fine di tenerlo sempre ben concentrato sull'obiettivo generale della sua attuale squadra: l'Hellas Verona.