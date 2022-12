La sessione di mercato invernale 2023 è oramai alle porte e anche l'Hellas Verona, come le altre squadre di serie A, si sta guardando intorno per centrare alcuni colpi in vista di un girone di ritorno che si preannuncia davvero cocente. La situazione dei gialloblù alla fine del giro di boa è, come tutti sanno, a dir poco catastrofica. Ultima in classifica con appena 5 punti, 1 sola vittoria e ben 29 gol subiti. Un quadro agghiacciante, che palesa sempre di più lo spettro della retrocessione. Nulla però è ancora scritto e in questo girone di ritorno i ragazzi dovranno dare il meglio di sé per raddrizzare una situazione molto difficile.C'è però anche il mercato di riparazione, che mai come ora, deve servire ad aggiustare una rosa che pecca in più parti. Ne avevamo già parlato: in ogni reparto vi è lo stretto bisogno di trovare almeno un innesto che aiuti concretamente la causa salvezza. In attacco poi, reparto che negli ultimi anni fatica a trovare un leader vero, sembra esserci la maggior impellenza. Proprio per questo motivo la società sembra aver messo gli occhi su Borini, ex Milan ora in forza nel campionato Turco dove sta passando un periodo di totale rinascita. Fabio Borini, attaccante di 31 anni, quindi nel pieno della sua carriera, sembra quindi essere il profilo più vicino, ad oggi, all'attacco del Verona. La domanda, se così sarà, è la seguente: giusto puntare su questo tipo di giocatori? Bisogna puntare su più giovani o uomini di maggior esperienza?In questo momento, mi sento di dire che l'esperienza deve farla da padrona. Non si può infatti rincorrere una salvezza disperata con ragazzi che devono macinare tanti minuti e stagioni. Purtroppo verrebbero divorati dal momento critico, questo è poco ma sicuro. In campo dovranno andarci giocatori che sanno cosa devono fare e si spera il più motivati possibile. Il modello Salernitana dell'anno scorso deve servire da ispirazione, poiché la situazione è la medesima. Ora non giudichiamo ancora la trattativa di Borini, poiché non ufficialmente conclusa, ma se dovesse arrivare potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto alla rosa. Certamente non è il nome altisonante, ma almeno un elemento in più che ha giocato in grandi squadre e che sa come si segna.