Giusto avere rimpianto? Sì, perché dopo queste due partite ravvicinate di serie A, tra le quali ricordiamo c'è stata la Juventus, l'Hellas ha dimostrato di poter appartenere di diritto a questa categoria. C'è rimpianto soprattutto dopo la gara contro l'Udinese, contro la quale i gialloblù hanno dimostrato di avere anche una qualità che non si vedeva da tempo: la padronanza del campo e del gioco tecnico. Contro la Juventus si era visto il coraggio e il carattere che deve contraddistinguere ogni uscita stagionale,dalla più "abbordabile" alla più difficile, ma è proprio contro i Friulani che ciò che più ci si aspettava è arrivato, o almeno in parte.



Sì perché quell'unica cosa che è mancata, causa ovviamente del rammarico sopra citato, è sicuramente la mancanza dei tre punti. L'Hellas ci ha provato e riprovato ma il reparto d'attacco non è riuscito a finalizzare l'enorme mole di gioco prodotta dai compagni. Certo, ci si è messo anche un Musso in versione "miracolosa" ad impedire la gioia del gol, ma qualcosa va di certo rivisto.



Attacco che è sembrato a volte disordinato e poco unito con il resto della squadra, oltre che poco preciso. Molte volte si è avuta l'impressione che ci fosse troppa fretta, dettata anche dalla foga agonistica, di cercare la via della rete, cosa che, si sa, non porta al risultato desiderato. Gli attaccanti arrivano dalla serie B, è vero, fatta eccezione per Stepinski (anche se era retrocesso con i cucini) e bisogna dare loro il tempo per prendere meglio le misure di difese che sono evidentemente più forti. Qui Juric dovrà lavorare affinché si crei la giusta alchimia soprattutto con gli esterni, dato che, come visto dall'ultima gara, si cerca spesso anche l'imbucata sulle ali.



Nulla di grave comunque, basta più pazienza e tranquillità, senza rischiare la giocata più complicata. Su questo si potrà lavorare. Intanto ci si gode questo bel avvio gialloblù, uno di quelli che non si vedeva da tempo.