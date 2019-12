Ebbene sì, dopo la partita di Torino, il giovane centrocampista marocchino, naturalizzato olandese, deve scontare un turno di squalifica dopo la sentenza del Giudice Sportivo per l'ammonizione rimediata proprio nella gara interna contro i granata. Una bella "gatta" da pelare per Juric, visto il ruolo di primordine nell'assetto tattico della squadra e per l'annata straordinaria che il giocatore sta dimostrando.



Sarà allora un centrocampo inedito quello che scenderà in campo contro la Spal nella gara del 5 gennaio, alla ripresa del campionato. Pessina e Veloso infatti molto probabilmente verrano schierati a centrocampo con Verre e Zaccagni a sostenere la prima punta (con ballottaggio tra Di Carmine e Stepinski). Un problema che potrebbe paradossalmente creare una "soluzione", o meglio, un'alternativa concretamente utile, utilizzabile anche in altre occasioni.



Sì, perché il tema fondamentale da discutere è proprio questo: fino ad ora mister Juric non ha grossomodo modificato molto il suo schema classico, soprattutto negli schieramenti a centrocampo. Questa volta, vedendosi costretto a farlo poiché privato dell'uomo simbolo in quella posizione del campo, è a mio parere più che giusto cercare una soluzione inedita per comprire la mancanza. Gli esperimenti devono farsi anche e spesso nel momento più delicato e per farlo ci vuole coraggio. La gara di Ferrara sarà infatti un ottimo terreno di prova (oltre che terreno dove cercare senza ombra di dubbio i 3 punti) per un eventuale "Hellas B" qualora, soprattutto verso la parte più avanzata di campionato, i giocatori accuseranno stanchezze fisiche.



Juric quindi fa benissimo a scegliere un centrocampo inedito e sarà veramente interessante capire come gli undici in campo risponderanno a questa modifica. Tema che poi verrà sicuramente ripreso durante la sessione di calciomercato, nella quale si discuterà anche di valide alternative che possano rafforzare non solo gli undici titolari ma anche la panchina, in modo da, come detto, dare a Juric più opzioni e "piani B".