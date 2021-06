Ci siamo, il toto allenatore, dopo l'addio di Juric, sembra essere giunto al termine. Nelle prossime ore infatti dovrebbe essere confermato il nome di Di Francesco come nuovo tecnico alla guida del Verona per il prossimo anno.sia per una questione di fiducia nella figura dell'ex Cagliari, sia per questioni di soldi. Altrettanto vari sono stati i commenti a seguito delle voci oramai praticamente confermati di tutti i tifosi, che si sono divise in supporter e in dubbiosi.dando anche un giudizio finale sull'intera operazione in vista del futuro campionato.Partiamo con ordine: l'addio di Juric, possiamo dircelo, è stato come un fulmine a ciel sereno, dato che è stato deciso praticamente in pochi giorni alla fine della scorsa stagione.e l'allenatore croato si sia aperta una voragine su questioni economiche ma soprattutto di programmazione per la prossima stagione. Tra le richieste di Juric c'erano quasi sicuramente la permanenza di alcuni giocatori per lui chiave, ma non per Setti,su ogni operazione della società. Questo però non sarà andato molto giù a Juric e così le due strade si sono separate. Nonostante ciò comunque, la riconoscenza all'oramai nuovo allenatore del Torino è e rimarrà sempre grande, visto che è grazie a lui che Verona ha potuto veder rialzare la propria prima squadra tra le grandi del calcio, mantenendosi sempre in buonissime posizioni in classifica.alla ricerca dell'allenatore giusto per continuare un percorso che sicuramente vuole essere il medesimo rispetto a quanto visto in questa piccola "era Juric" appena passata.assieme ad un secondo termine imposto dalla situazione economica globale: "economizzare", nella sua eccezione di "controllo dei conti". Il nome di Di Francesco è stato uno dei primi a uscire dal cilindro magico e tra i papabili entro una certa cifra possiamo dire che non si può disperare, anzi!per quasi tutti gli allenatori, davvero stimolante, nel quale spesso si sono tessute lodi e che ha dato sempre molta serenità a chiunque avesse voglia di abbracciare appieno la nostra causa e i nostri colori.Detto questo, veniamo a Di Francesco. I tifosi dell'Hellas, come si diceva, non dovranno certo essere troppo preoccupati, anche se i dubbi che sono sorti a tutti coloro che storcono il naso sono tutti legittimi. IViene infatti esonerato a febbraio di questo anno dopo una prima metà di stagione giocata sulla panchina del Cagliari nella quale ha raggiunto tristi risultati, tanto che la squadra sarda ha rischiato sino all'ultimo di ingabbiarsi nelle zone della retrocessione.Anche per quanto riguarda lo stile di gioco, sono sorti alcuni dubbi su questa scelta, ma anche qui, se ci si sofferma di più e si ripensa alle squadre che ha allenato Di Francesco, ci si può rendere conto che a pieno regime esse non giocavano poi tanto diversamente rispetto all'Hellas di Juric. Si fa riferimento ovviamente alun buon palleggio e molta corsa, tanto che ha conquistato nel suo ultimo anno una clamorosa Europa League. Anche i due anni della Roma sono stati tutto sommato positivi, con un terzo posto guadagnato nella sua prima stagione.L'auspicio è quindi quello di vedere un allenatore che possa ritrovare sin da subito se stesso e che possa trovare anche un ambiente che sappia valorizzarlo. Di Francesco ha dimostrato di saper allenare bene le proprie squadre e di proporre un bel gioco anche senza aver a disposizione dei campionissimi.Certo, non sarà semplice e per questo l'appoggio della società dovrà essere costante, a partire dalle richieste di mercato che verranno da lui proposte,In attesa dell'avvenuta conferma, bisogna dare sin da subito appoggio al prossimo allenatore, qualunque esso sia, poiché il Verona e tutto il suo movimento è sempre pronto a lottare per tutto e tutti!