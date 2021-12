Siamo agli sgoccioli di questose nella vita vera è stato ancora tartassato dalla pandemia, a livello calcistico ha invece regalato discrete soddisfazioni per tutti i tifosi gialloblù e non pochi cambiamenti. Stiliamo quindi un giudizio complessivo di questo anno solare e proiettiamoci al futuro, cercando di confezionare congetture e speranze quanto più auspicabili possibili.ed una salvezza ampiamente raggiunta senza troppe difficoltà. Ricordiamo anche come ad un certo punto del campionato si erano fatti alcuni maliziosi pensieri su un possibile lancio verso la zona Europa, data la grande forma che la squadra dimostrava man mano che le partite si facevano più difficili.e allontanando definitivamente ogni sogni di ulteriore gloria. Andava bene così comunque, perché il vedere una crescita mentale e di attaccamento del gruppo è stata la cosa più importante, al di là dei risultati.ma proprio nel bel mezzo crisi di inizio campionato, ecco il botto che in pochi si aspettavano:Sembrava la fine di quel bel Verona tanto ammirato nella stagione precedente, con il conseguente abbandono di ogni speranza del fantomaticoquale errore fu mai più grave di quello commesso allora!e inesorabilmente sbagliando (e per fortuna, aggiungerei). La stagione 2020/21 è infatti iniziata abbastanza male, con una serie di sconfitte pesanti che non avevano nulla a che fare con il vero potenziale di questa squadra, ma quando Tudor ha preso in mano le redini della ciurma, ecco che tutto è cambiato.Non solo perché è riuscito a dare continuità , seppur con le dovute modifiche personali, a ciò che il suo predecessore aveva costruito,C'è anche da dire che la base tecnica di una buona fetta di giocatori è più che buona, ma la capacità di valorizzare certi elementi della rosa ha dato quel merito in più che Tudor sicuramente meritava. Ora, al netto di tutto ciò,soprattutto sotto l'aspetto fisico e mentale. L'allenatore gialloblù infatti ha un gioco dispendioso e lo si può capire dalla quantità di gol presi negli ultimi minuti di gara, che grazie al suo grande carattere, ha saputo anche rimontare (vedi contro il Venezia e la quasi impresa contro l'Empoli).Il mercato invernale vedrà probabilmente degli addii in fase offensiva che si spera vengano rimpiazzati nel miglior modo, dopo aver pescato unServirà diluire le forze e usare le carte a disposizione con molto raziocinio, ovviamente cercando di vincerle sempre tutte, è chiaro.Lo ripeto: le premesse ci sono tutte e con un capitano come Tudor, questo Verona non potrà che crescere e migliorare anche nel nuovo anno!