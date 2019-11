Tempo di Black Friday, tempo di compere e di spese, tempo per pensare alle feste e al calciomercato. Apriamo allora, seppur con largo anticipo, una piccola parentesi su quello che potrà accadere nella prossima volata di mercato invernale. Tanti i temi da poter discutere, che riguardano un poco tutti i reparti della rosa gialloblù, ma tra tutti quello più "caldo" sarà sicuramente l'attacco.



La squadra sta girando molto bene, lo si è detto e lo si è sempre ripetuto, grazie ad un lavoro complessivo di tutti i suoi componenti, magistralmente coordinati da un allenatore come Juric che sta dando risalto ad ogni singolo giocatore. Cosa manca allora? Cosa chiedere al Babbo Natale del calcio (il nostro Presidente Setti) nella letterina delle prossime feste?



Andiamo subito al punto, come fossimo ancora dei bambini bramosi di quel giocattolo che tanto abbiamo voluto e sognato! Ora sogniamo un attaccante, una prima punta di peso, che sappia dare quantità e qualità in fase offensiva e che possa essere il finalizzatore di una manovra che produce tanto ma che, ora come ora, non trova la sua naturale conclusione: il goal.

Stepinski non sembra adatto a questa finalità, lo si è visto: fa un buon lavoro di supporto, ma non ha il colpo per far male come dovrebbe, o comunque ancora non lo ha trovato. Il Pazzo invece non può garantire una tenuta fisica per tutto l'arco del campionato e Di Carmine deve trovare solo più concentrazione, anche se tra tutti è quello che ha dimostrato le cose migliori.



La ricerca dell'attaccante si scontra inevitabilmente con un altro tema che scalderà l'intero inverno gialloblù: il futuro dei giovani gioielli Amrabat e Kumbulla, per i quali già alcune squadre di serie A hanno fatto dei sondaggi. Il primo "colpo" sarà allora blindare i due giocatori e programmare un futuro che veda loro sempre più al centro della squadra.



Ora testa alla Fiorentina, in una partita che sarà di estrema importanza per entrambe le squadre. Da una parte i Viola arriveranno con una grande cattiveria agonistica per ribaltare la brutta uscita di Cagliari, dall'altra i Gialloblù vorranno dare prova al loro pubblico di saper competere con tutti. Test importantissimo allora, per divertirsi e iniziare a scrivere la letterina delle feste.