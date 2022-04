Dopo una sosta, lo si sa, non è mai facile riprendere a pieni ritmi, soprattutto alla fine di una stagione. C'era un certo timore nell'aria, ripreso dallo stesso Tudor, che la squadra gialloblù potesse adagiarsi un poco, data anche la posizione consolidata in classifica nelle zone medio alte.' e che ha saputo quasi sempre tenere il pallino della gara senza rischiare troppo, contro una squadra come il Genoa a caccia disperata di punti. Un risultato figlio di una ottima prestazione quindi, che ha regalato tre punti meritati ai gialloblù.Tra le tante note positive, ve ne è una che più di tutte merita un commento a parte. Stiamo infatti parlando del difensoreSicuro, forte e attento durante tutta la gara, ha chiuso praticamente tutti gli spazi agli attaccanti avversarsi, anche con interventi a grande stile. Questa ottima prestazione è stata accolta quasi come una sorpresa, forse perché ci si era un poco dimenticati di questo giocatore, che ha sempre lavorato molto dietro le quinte e che finalmente sembra aver trovato la sua condizione ideale.ha saputo ritagliarsi il proprio spazio divenendo un vero mastino della difesa. Ma è forse durante questo campionato che Gunter sta facendo vedere le cose più belle e la partita di lunedì ne è solo una prova tangibile.Non a caso ci sono già sirene dall'estero che si stanno interessando a lui, ma vista l'importanza di questo giocatore e la sua forza, direi che l'Hellas dovrebbe puntare forte su questo giocatore. Lui ha 27 anni, nel pieno della propria carriera, e si è già espresso più volte sul suo stato d'animo qui a Verona.e ancora adesso non ha cambiato le sue idee. Se poi la curva delle prestazione salirà ancora, ecco che l'Hellas può aver già trovato un altro punto fisso per le sue ambizioni future.