Si, è vero: tutte le partite sono importanti allo stesso modo. Frase vecchia, quanto il calcio, ma sempre vera. Certo è vero anche che alcune sono più sentite di altre, soprattutto se si gioca in massima serie. Ecco allora che al dischiudersi della nuova stagione di serie A Tim 2019/20, si è declinato il calendario delle gare proprio in questi giorni. Commenti? Come detto, ogni partita ha la sua fondamentale importanza nel percorso complessivo che deve portare alla salvezza, ma se vogliamo essere più accorti, ecco che qualche osservazione in più la si può fare, soprattutto sull'inizio di campionato.



L'Hellas è una squadra in costruzione, anche se la maggior parte dei tasselli si sta mettendo a posto, ma la questione più spinosa è e sarà quella che probabilmente non verrà presentato un innesto importante per l'attacco, reparto come spesso ripetuto che ha bisogna più di altri di un rinforzo valido, prima dell'inizio dei giochi veri. Se fosse così sarebbe un problema grave? Non molto, o almeno non nelle prime due giornate, dato che saranno abbastanza "di assestamento" per una neo-promossa come il Verona (ci sarà infatti l'esordio in casa con il Bologna prima e la trasferta dell'altra nuova entrata Lecce in terra salentina).



Poi però i giochi si faranno duri, molto, entrando di netto nel clima delle grandi sfide, con Milan e Juventus così in successione. A quel punto si spera di aver già risolto il nodo più districato dell'estate e che il Verona dimostri che quest'anno non vuole regalare nulla a nessuno.



Intanto aspettiamo e speriamo che trovino il bando della matassa dopo l'ennesima trattativa sfumata che avrebbe portato un certo Mario Balotelli (si una testa calda vero, ma maledettamente importante se fosse davvero arrivato) in gialloblù, ricordando a supporto di tutti i discorsi fatti, già un primissimo dato fresco fresco d'estate: 1 gol fatto in tre amichevoli. Calcio estivo vero, ma il campionato inizia anch'esso in estate, ricordiamocelo, anzi ricordiamoglielo.