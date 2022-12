Questo dicembre mondiale sta passando davvero velocemente. Dopo aver osservato con grande felicità i gialloblù impegnati in Qatar, è quasi tempo di compilare la letterina per la prossima sessione di mercato. Manca ancora un poco, questo è vero, ma il tempo per l'Hellas è tiranno e vista la situazione attuale in classifica, vi è un estremo bisogno di innestare validi profili che possano aiutare la squadra a risollevarsi nel girone di ritorno. Si è parlato a lungo delle difficoltà del gruppo gialloblù, ma tra una discussione e l'altra, tra un parere e l'altro, il minimo comune multiplo sembra essere sempre lo stesso: l'attacco. Questa squadra segna poco e quando segna non lo fa con i suoi attaccanti. Questo è il problema più grande, sul quale la società dovrà basare la sua campagna acquisti, almeno nell'immediato.Osservando più da vicino la situazione attaccanti infatti, si può notare come gli elementi arrivati nel mercato estivo non hanno dato i frutti sperati. Djuric è stato impiegato davvero poco e quando è entrato in campo ha collezionato numerose insufficienze. Henry, ex Venezia, dopo un avvio dignitoso, non ha più trovato continuità. Lasagna è invece l'eterno inespresso; un attaccante dalle grandi possibilità, ma che purtroppo non riesce a fare quel salto di qualità sperato, nemmeno in una squadra dove non ha sicuramente grande concorrenza. Le mosse in uscita molto probabilmente verteranno su questi tre nomi, come giusto che sia. In direzione contraria invece, ancora nulla di chiaro, ma ciò che ci si aspetta sono nomi che possano davvero cambiare la situazione. Io credo sia fondamentale arrivare a piazzare almeno due pedine, di cui almeno una di peso. Ci sarà gran lavoro da fare, questo è certo, anche perché il mercato italiano è una lotta all'ultimo sangue. Il Verona dovrà dimostrare di aver davvero voglia di risollevarsi e questo sarà il primo passo da fare e da non sbagliare per intraprendere questa direzione.