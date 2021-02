Il pareggio di quest'ultima giornata a Genova, dopo una bella vittoria contro il Parma del weekend scorso, ha un sapore davvero amaro, soprattutto alla luce della bella prestazione fatta dai gialloblù in campo.che hanno condizionato pesantemente l'andamento e, come dice Juric, la coesione della squadra., anche nelle difficoltà, di essere una vera compagine unita e volenterosa verso i propri obiettivi.Nel bel mezzo dell'amarezza per il pareggio di ieri però, c'è un punto sul quale è doveroso iniziare a soffermarci, e questo ha un nome ed un cognome: Kevin Lasagna.non ha ancora mostrato sul campo le potenzialità per le quali è stato scelto;aveva chiesto un attaccante pronto all'uso per le difficoltà del reparto offensivo. Certo, siamo ancora a poco partite edeve ancora ben inserirsi negli schemi di gioco, ma ci si aspetta comunque sempre qualcosa di più da uno come lui, rientrato anche nel giro della Nazionale.Siamo chiari: non sta giocando male, meglio del primo impatto avuto da un altro attaccante,gioca sicuramente un buon calcio, ma la sua grande pecca rimane quella della finalizzazione.ma che può essere migliorato soprattutto se tutta la costruzione prima della conclusione, è fatta a regola d'arte.ha fatto fuori due difensori avversari, oppure un dribbling spettacolare in velocità contro Radovanovic vanificato da un tiro di scarsa fattura a tu per tu con il portiere.Insomma,Un classico di tante bravi attaccanti che passato un periodo non positivo, ma che può completamente ribaltarsi una voglia riscoperta la gioia del gol, vero loro pane quotidiano.Certo, anche la fiducia avrà un limite, ma per ora è necessario fare di tutto per renderlo al centro del gioco e fargli finalmente firmare la sua rete in gialloblù.