Lo avevamo auspicato e sperato da quando ha indossato per la prima volta la maglia gialloblù. L'altro giorno finalmente ce l'ha fatta:, contro la squadra che più ha subito reti da lui, il Benevento. Al di là dell'importanza della rete nei contorni di una partita praticamente sempre dominata, per Kevin è stato assai fondamentale ritrovare quella gioia che per un'attaccante è tutto., almeno sotto l'aspetto realizzativo. Le prestazioni stavano via via crescendo, ma tardava ad arrivare quell'ultima ciliegina che potesse dare finalmente quella spinta necessaria per potersi affermare in gialloblù.Certo, una rondine non fa primavera, come dice il famoso detto, ma in questo caso le speranze sono tutte riposte in lui.che ha saputo aspettare il giocatore, dandogli ad ogni partita quella fiducia necessaria per ritrovare il gol. Altra vittoria del nostro allenatore, non c'è altro da dire!e quando non arriva dopo tanto impegno, rischiano di franare su stessi.che gli si dia la fiducia necessaria per proseguire su questa strada.La prossima partita sarà contro il Milan, non una sfida facile, anche se i rossoneri stanno attraversando un periodo di alti e bassi. Il Verona farà la sua partita come ha sempre fatto e, essendo la seconda squadra, dopo il Benevento, alla quale ha più segnato. Per il resto, potrà contare come sempre su di un comparto squadra che cercherà di metterlo a tu per tu con il portiere, grazie alla tecnica e alla predisposizione offensiva del gruppo., anche se con il Milan non dovesse andar bene: per Kevin Lasagna potrebbe, si spera, essere solamente l'inizio!