Altro giro, altra sconfitta. La settima consecutiva, in un'annata che sembra non voler mai cambiare binario. Stiamo scendendo, anzi, siamo già scesi in fondo alla classifica: ultimi con cinque punti, insieme alla neo promossa Cremonese. Questi sono i numeri dai quali non si può oramai più scappare. Eppure esiste un paradosso grande come una casa. Questo Verona in campo sembra dare tutto, anche contro le squadre più blasonate. Vedi ieri con la Roma, in una partita dove per almeno un tempo, anche in dieci uomini, i gialloblù hanno sprecato tanto. Il paradosso dei paradossi è che nonostante questo, ci si fa male da soli: Dawidowicz che dopo aver segnato la rete del vantaggio, si fa espellere con un contrasto che a guardarlo e riguardarlo non si capisce cosa gli sia passato per la testa. Purtroppo però la cruda realtà è questa e se anche il carattere non basta, ahimé bisogna solamente sperare nell'occasione d'oro per cambiare una volta per tutte questa maledetta stagione.Domenica si va in casa del Monza, una squadra sulla carta abbordabilissima, ma che negli ultimi weekend ha dato filo da torcere a tutti. Questa può essere però quell'occasione sopra citata. I gialloblù hanno tantissimi limiti, ma tecnicamente non possono essere di certo inferiori alle dirette avversarie per la salvezza. L'attacco non riesce a sbloccarsi, complice anche un centrocampo spolpato in estate. Si riuscisse almeno a trovare il gol degli attaccanti, sarebbe manna dal cielo! Servirebbe a dare una scossa generale che, almeno si spera, possa finalmente dare fiducia ad un gruppo che si meriterebbe di più, molto di più.Ultima chiamata Monza, quindi? Credo di sì, perché poi ci sarà la sosta mondiali e li sarà tutta un'altra storia e un altro campionato. Bisognerà arrivarci pronti ed in fiducia. Ecco quindi perché questa sarà un'occasione da sciupare assolutamente.