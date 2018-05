Sotto il cielo carico di nubi di Torino il Verona saluta la Serie A. In una giornata di addii e grande festa i gialloblù hanno affrontato l'ultima fatica di una stagione cominciata male e proseguita peggio. Per lo meno all'Allianz Stadium i ragazzi di Pecchia hanno evitato di finire come i Washington Generals, la squadra di basket che faceva da sparring partner ai più quotati Harlem Globetrotters e che veniva pagata per perdere tutti i suoi incontri con ampio punteggio.



Il Verona a Torino ha perso, ma lo ha fatto in maniera degna, salutando la categoria con una prestazione decorosa, seppur determinata dal poco agonismo e dalle limitate motivazioni che muovevano i bianconeri nel giorno della propria festa. I gialloblù chiudono con una sconfitta dallo scarto minimo, con un gol segnato e un rigore parato. La rete è arrivata ad opera di Alessio Cerci, attaccante arrivato a quota tre in stagione, quasi a rappresentare simbolicamente ciò che poteva essere ma non è stato. Il rigore invece è stato parato da Nicolas, che anche oggi ha dimostrato di essere portiere dalle buone qualità, soprattutto tra i pali.



Per il resto poco da segnalare, in un pomeriggio dove il palcoscenico se lo è preso meritatamente Buffon, al passo d'addio con i bianconeri. Il saluto al numero uno bianconero e la successiva festa scudetto hanno un po' offuscato lo sguardo su un altro addio, quello di Fabio Pecchia che dopo due stagioni chiude definitivamente la sua esperienza sulla panchina gialloblù. Un addio annunciato e del tutto inevitabile, dopo i risultati negativi di questa stagione.



Adesso è arrivato il momento di voltare pagina, anche se non è ancora ben chiaro chi sarà il sostituto del tecnico di Formia. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Fabio Grosso, Stefano Colantuono, Massimo Pavanel e Davide Nicola, ma prima di prendere seriamente in considerazione qualsiasi nome, la società dovrà annunciare il nuovo direttore sportivo. Al momento il favorito pare sia il capo degli scout gialloblù Tony D'Amico. Vedremo quali saranno le scelte del presidente Setti che ha dichiarato di voler lavorare per tornare subito in Serie A.



Insomma, in una giornata dedicata agli addii (oltre a Buffon anche Lichtsteiner e Asamoah lasceranno la Juve in estate) ci auguriamo ci sia lo spazio anche per un semplice arrivederci. Arrivederci al Verona che saluta la massima categoria, con la speranza di poter tornare presto a lottare sui campi che per storia e tradizione più gli competono.