L'avevamo detto: la sfida contro la Sampdoria era fondamentale per riaccendere la luce della salvezza.Ora siamo davvero al limite, a quella linea che separa il tracollo definitivo da un'ultima, oramai flebile, speranza di ritornare a sognare. Insomma i giochi ora si fanno sempre più duri e questa pausa dal campionato deve servire a tutti per riacquistare quelle ultime forze che devono essere messe in campo a tutti i costi per rimanere, appunto, a galla.si subisce gol e non si crea praticamente quasi nulla. Un Verona dalla doppia faccia, che pecca di gravi mancanze soprattutto nel settore offensivo, oramai a secco da lungo, lunghissimo tempo di attaccanti che davvero facciano la differenze.Errori banali, elementari, che lasciano perplessi, ma che sono, come detto, lo specchio di un problema generale. Questa squadra infatti deve ritrovare prima di tutto se stessa. I limiti tecnici, non lo nascondiamo si sa, ci sono e sono evidenti,Se però affronti tali sfide con questo mancato spirito di squadra e questo pessimo, se non nullo, carattere, ovviamente il risultato non lo porti a casa. Quante squadre negli anni abbiamo visto salvarsi nonostante le gravi lacune tecniche, ma con un cuore e con una fame degna di grandi club?Ciò che più spaventa, oltre a ciò, è la condizione fisica che sembra sempre più precaria. Giocatori che o non scendono in campo (Djuric per esempio) o altri che durano al massimo mezz'ora di gioco. Se non si trovano energie per quest'ultimo affondo, i giochi potrebbero finire molto prima del previsto. Ora, a parte Juve e Napoli, ci sono nove punti in palio fondamentali, anzi vitali. Gli ultimi a disposizione, in attesa ovviamente di ciò che farà lo Spezia.