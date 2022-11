La pausa mondiale è arrivata, o meglio, è finalmente arrivata, accompagnata da un enorme respiro, intenso e duraturo.e sul futuro che si vuol costruire. Insomma, questo mese e mezzo deve servire a tutti, nessuno escluso, per meditare sulla proprio lavoro e per cercare una via d'uscita da intraprendere immediatamente per uscire da una situazione tra le peggiori mai vissute nella storia della società.deve ritrovare sicuramente una fiducia che da troppo tempo oramai manca in tutti gli elementi. Certamente, lato giocatori, aver visto un cambio di allenatore avvenuto in un momento molto critico della prima parte della stagione, può aver destabilizzato certi rapporti.per poi essere messo da parte con Bocchetti. La difesa poi, reparto molto in difficoltà in questa prima fase, non è ancora riuscita a trovare una quadra sotto l'aspetto tattico, presentandosi molto disomogenea sia nelle marcature sia nelle fasi prettamente difensive. Tanti errori di concentrazione e di attenzione hanno portato a troppi gol subiti.che avrebbe le potenzialità per giocarsela con le dirette avversarie, ma che non riesce a tenere una partita per tutti i 90'ossia di ritrovare la capacità della squadra di rimanere in partita per tutto il corso della gara, soprattutto se quest'ultima è a proprio vantaggio. Sono stati troppi infatti i gol presi nel secondo tempo, con ribaltamenti di risultato gravi e inspiegabili.La situazione però è immutata,La speranza è che tutta la società si sieda ad un tavolo e si chiarisca innanzitutto sul futuro prossimo di questo club, soprattutto a livello economico.Bene, qualora ci sia, allora l'augurio maggiore è di vedereAttenzione però, con queste parole non si intende giusto spendere e spandere, ma utilizzare le risorse disponibili in modo preciso ed oculato. Le priorità le elencheremo nel prossimo editoriale, per ora ribadiamo l'importanza di calcolare con precisione tutte le mosse da fare per cambiare definitivamente strada.L'Hellas in questo momento non si può permettere spaccature interne, perché se la nave affonda tutti devono remare per salvarsi.Pena, la chiusura dei giochi già in inverno. Sarà possibile tutto questo? C'è ancora margine di tempo per cambiare rotta, ma ora e mai più.