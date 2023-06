Il Verona è riuscito nell'impresa. I gialloblù mantengono la massima serie grazie alla vittoria nello spareggio contro lo Spezia per 1-3 su campo neutro di Reggio Emilia. La festa in città può quindi iniziare, per una salvezza che sembrava davvero qualcosa di irraggiungibile. In questo articolo ci soffermeremo principalmente sulla gara di ieri sera, analizzando gli aspetti principali e i giocatori che più si sono contraddistinti. Successivamente ci sarà spazio per il commento generale di fine annata, per il quale si dovranno spendere molte parole.Intanto iniziamo pure dalla partitissima di Reggio Emilia, partendo da due nomi che riassumono totalmente questa grande impresa: Lorenzo Montipò e Cyril Ngonge. Partiamo con ordine. Il portierone giallòblù si è contraddistinto per l'ennesima volta con una prestazione super. Non solo per un rigore parato che ha praticamente spento ogni speranza degli avversari, ma anche e soprattutto per aver salvato la propria porta in numerose occasione, dando a tutto il reparto difensivo una spinta enorme. Questa sua partita è solamente il coronamento di una stagione davvero di alto livello, dove più e più volte il risultato è stato salvato proprio da lui.Il secondo eroe della serata che più si è contraddistinto dagli altri è stato sicuramente l'autore della doppietta vincente: Cyril Ngonge. Su di lui si è parlato molto, anche troppo. I giudizi sull'attaccante gialloblù arrivato proprio quest'anno sono sempre stati altalenanti. Chi ha sempre pensato che fosse un flop annunciato e chi invece riconosceva in un lui doti davvero importanti. Tutte cose che stasera non contavano proprio nulla, perché in palio c'era la serie A e contava solamente segnare un gol in più dell'avversario. Lui ne ha fatti due, questo è ciò che importa. Una prestazione da vero lottatore, con due conclusioni che hanno sottolineato che sì, c'è davvero del talento! Un ragazzo di 23 che trasporta la squadra alla vittoria nella partita più difficile non è cosa di tutti i giorni, ecco perché bisogna elogiarlo e supportarlo da qui in avanti.Per il resto è stata una partita quasi perfetta, dove finalmente l'Hellas ha avuto quel moto d'orgoglio che tanto è mancato durante tutta la stagione. Un carattere da vera squadra, che ha saputo soffrire nel momento opportuno e far male altrettanto. Questa gara ha dimostrato che i mezzi della squadra per salvarsi in modo più sicuro c'erano tutti e che quindi debba servire da lezione per affrontare la prossima serie A proprio come si è affrontata questa sfida.A breve comunque, come detto, si farà l'analisi generale di questa stagione e verrà dato un giudizio definitivo su tutti i protagonisti, dal campo sino alla società. Per ora godiamoci pure questa salvezza, che serva a tutti di lezione.