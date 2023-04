I gialloblù tornano da Napoli con un punto che può valere davvero molto in chiave salvezza. Certamente siamo ancora in zona retrocessione, ma con il pareggio in terra campana, ora il divario che ci separa dallo Spezia è tornato a -3 punti. Da qui in avanti allora le partite saranno tutte delle potenziali finali e il Verona ha il dovere di affrontarle con la massima cattiveria agonistica possibile, proprio come quella vista a Napoli.ben organizzati in campo ed efficaci in fase difensiva. Questa è la chiave per lottare sino alla fine per la salvezza e quindi, analizziamo più da vicino la partita di ieri per proiettarci verso il prossimo impegno.è salito in cattedra come spesso accade, aiutando e combattendo su ogni pallone, raddoppiando le marcature praticamente per tutti i 90'. Un vero condottiero, che non ha lasciato spazi nemmeno alle giocate di Kvaratskhelia quando è entrato, supportato anche da un ottimo Gaich che spesso ripiegava dietro ad aiutare i compagni.ha saputo trovare quella sicurezza che oramai sembrava perduta.imperioso fisicamente anche con l'entrata di Osimhen e lucido nelle ripartenze dal basso. Insomma il Dawidowicz che tanto ci mancava e che si spera sia quello delle prossime gare.In attacco Lasagna ha dato quel che poteva dare. Ci ha provato da fuori, anche con qualche conclusione effettivamente pericolosa. Una delle gare migliori anche per lui. Come se non bastasse, nel finaleL'importante in questa gara era ritrovare un Verona deciso e con la voglia di lottare fino alla fine e questo si è ampliamente visto.Ora c'è il Bologna, squadra molto ostica, che ha fermato anche il Milan. Ci sarà il supporto dell'intero Bentegodi e questa è una carta da non sottovalutare. Imperativo categorico: massima concentrazione e massima voglia di vincere, perché saranno tre punti d'oro, come tutti quelli portati a casa da qui alla fine del campionato.