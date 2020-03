La notizia che Zaccagni è risultato positivo al COVID-19 è oramai risaputa e la squadra, già in isolamento casalingo, è stata avvisata e messa ancor di più sotto osservazione.con solamente qualche linea di febbre. La squadra, come detto, è in auto-isolamento con le proprie famiglie presso le varie abitazioni e la società, come giusto che sia, non ha dato ancora nessuna tempistica per le riprese degli allenamenti. Ora la battaglia è fuori dal campo, fuori dal gioco del calcio, e tutte le attenzioni devono essere concentrate sulla vittoria contro questo maledetto virus.Il calcio si è fermato e probabilmente non si riprenderà fino a fine aprile. Lo slittamento degli Europei, cosa praticamente quasi certa, darà però la conferma della validità di questo campionato, senza qualche perplessità di alcune squadre.anzi, sotto sotto lavora per una ripresa degli allenamenti che possa garantire il massimo della continuità atletica dei giocatori dopo un lungo stop come questo.Sì, perché il periodo che si sta prolungando si può paragonare a una "pausa estiva", senza ovviamente esserlo.Il pericolo che tutto questo possa crollare, ovviamente c'è. I ragazzi infatti hanno perso inevitabilmente il contatto stretto con il campo e, se da una parte la condizione fisica (aiutata anche da esercizi ad-hoc casalinghi) può essere recuperata, la grande incognita rimane quella "mentale". La concentrazione e la grinta dimostrata sino a poche settimane fa, prima dello stop generale del campionato, è stata impeccabile, ma, come si è visto nell'assurda partita contro la Sampdoria a porte chiuse, qualcosa stava scricchiolando. Me credo che negli allenamenti lavorerà soprattutto sulla testa dei giocatori. Penso altresì che sarà fondamentale, una volta che il campionato sarà riavviato, la primissima partita che dovremo giocare,Si preannuncerà infatti una sfida di fuoco, con o senza pubblico (molto probabilmente ancora senza),Direi di no, basta citare solamente che giocheremo contro uno dei rivali storici dei gialloblù, che ora si trova a soli 4 punti di distanza in piena Europa League. Una vittoria contro i Partenopei vorrebbe dire tante cose: un passo importantissimo verso un posto in europa, una vittora contro una delle squadre comunque più forti d'Italia e una gioia per tutti i tifosi veronesi.