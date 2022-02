Una grande vittoria quella di ieri contro l'Udinese; un poker che conferma tante cose e che fa sognare finalmente ad occhi aperti tutti i tifosi del Verona. Una prova corale che ha scacciato la brutta sconfitta contro la Juventus e che proietta gli scaligeri nelle zone calde della classifica. L'Europa dista 6 punti, con le romane che precedono in una corsa alla quale l'Hellas forse ha deciso di partecipare sul serio. Giusto allora darsi questo obbiettivo? Io credo proprio di sì, perché una squadra che vuole crescere sempre più, deve avere obbiettivi sempre chiari nella mente, anche se costruiti in corso di campionato. Questa annata sta confermando l'enorme passo avanti fatto dal gruppo, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello organizzativo e mentale ed è per questo che le carte per almeno lottare fino alla fine per l'Europa sono finalmente da mettere sul tavolo.La partita contro l'Udinese si spera abbia dato questa convinzione e quindi questa spinta. I giocatori in campo hanno infatti dimostrato di essere compatti e i motori della squadra hanno oramai alzato i propri giri. Uno tra tutti, che merita assolutamente le lodi, è Caprari, il quale ha fatto vedere tutte le sue qualità, annientando la difesa friulana e confermando a pieni voti la grande crescita di questa stagione. All'Hellas servono questi punti fermi, questi giocatori che ti fanno fare il salto di qualità e per fortuna in rosa non mancano. Tameze è un altro che ancora una volta ha tenuto da solo il centrocampo, lottando su ogni pallone e segnando anche un meritatissimo gol. Che dire poi di Lazovic, sempre intraprendente anche a risultato sicuro.Insomma gli ingredienti ci sono tutti per, ripetiamolo bene, almeno iscriversi alla corsa Europa e vedere come va. Tudor saprà sicuramente le qualità di questa squadra e credo farà di tutto, mantenendo comunque gli animi concentrati, a fare il possibile per salire sempre più in alto, senza mai accontentarsi. Piccola nota a margine: a parte una Lazio che sembra aver recuperato una buona forma, la Roma e l'Atalanta sono in grande difficoltà. Motivo in più per cercare di accaparrarsi un biglietto per l'Europa.