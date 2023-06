Ci siamo. Ora èche si va a giocare il tutto e per tutto per rimanere in massima serie. Il nuovo regolamento della Serie A infatti, prevede da quest'anno uno spareggio in campo neutro (sperando lo si trovi!) per le squadre che arrivano a pari punti in fondo alla classifica e che lottano per l'ultimo posto disponibile in serie A. Ebbene, inutile dire che tutto questo ad inizio stagione non lo si poteva immaginare, ma sappiamo tutti come è andata.Nella notte di domenica scorsa si sono toccati picchi di tensione altissima per tutti i tifosi veronesi. Quando infatti tutto sembrava perduto, sotto di 3 reti a 1, dall'altra parte dello stivale, a Roma, lo Spezia prende gol su rigore di Dybala e non riesce ad agguantare un pareggio che avrebbe condannato definitivamente i gialloblù.o provvidenza manzoniana, questo Verona ha avuto un'ultimissima possibilità di giocarsi il suo futuro. Certo è che, a veder l'uscita di San Siro, le difficoltà di tutti i reparti sono enormi, ad eccezione di alcuni giocatori, vedi Tameze, che stanno dando l'anima da inizio campionato nonostante i mille problemi.perché ogni reparto sembra soffrire di incertezze dure da far passare. La difesa ad esempio, ha un'autonomia oramai di un solo tempo, al di là del quale tracolla inesorabilmente, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo di ogni partita.Insomma, in queste condizioni c'è davvero poco da stare allegri.Sì, perché sarà praticamente quasi tutta questione di nervi e di carattere. Chi vorrà più dell'altro portare a casa il risultato, vincerà. Sembra quasi banale,ma quello che conterà sarà la forza con la quale l'Hellas affronterà la partita. C'è bisogno di uno scatto d'orgoglio forte, perché sarà una battaglia, o meglio, dovrà essere, si spera, una battaglia fino all'ultimo minuto, senza concedere spazi o tempi agli avversari. Solo così si potrà conservare la categoria.