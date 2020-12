Sulla bocca di tutti i personaggi del mondo del calcio ora spunta un nome e un cognome di un gialloblù:nell'ultima gara contro l'Atalanta, ma è oramai un punto centrale di questa "favola Hellas" già dall'anno scorso. La nuova stella però ha cominciato a brillare più delle altre durante questo campionato e, in partita in partita, è riuscita farsi notare a livello nazionale.regalando una gioia immensa non solo alla società ma soprattutto al giocatore, il quale ora può considerarsi uno dei top a livello italiano.dal 2016 torna in gialloblù in modo umile, alle prime armi nel campionato di serie A. Ci sono voluti almeno due anni prima di sbocciare e soprattutto, ancora una volta, Ivan Juric è stato colui il quale ha saputo valorizzare le sue grandi doti, facendolo crescere partita dopo partita. Lo stesso Mattia lo ha ammesso in una sua intervista, esaltando il duro lavoro al quale è stato sottoposto dall'allenatore; come in ogni favola però, dopo tanto faticare, le giuste ricompense per gli eroi arrivano sempre.anche gli occhi delle altre squadre non tarderanno a posarsi su di lui. La speranza è che il ragazzo non si faccia troppo abbagliare dai riflettori e continui a giocare e a impegnarsi come sta facendo ora, per il suo bene e per quello della squadra. L'Hellas punta molto su di lui e anche i tifosi: speriamo davvero che sia l'inizio di una lunga e bellissima carriera!