Un bel pezzo di pass per i playoff contro le reduci della Champions. La Roma stasera si gioca molto. La squadra di Mourinho scende in campo questa sera, ore 21, in Finlandia contro l'Helsinki per la quinta giornata del Gruppo C di Europa League. I giallorossi sono obbligati a vincere se vogliono qualificarsi alla fase successiva. La situazione nel girone non permette altri passi falsi: Real Betis 10 punti, Ludogorets 7, Roma 4 e Helsinki 1.



FORMAZIONE - Tante le assenze. Oltre ai lungodegenti Wijnaldum, Dybala e Celik si aggiungono anche Matic e Zaniolo, squalificato ma comunque al seguito dei compagni. Le buone notizie arrivano da Zalewski che ha recuperato dall’influenza e dovrebbe giocare a destra. Karsdorp, infatti, non dovrebbe essere rischiato sul campo sintetico di Helsinki dopo l’infortunio a menisco. A sinistra El Shaarawy è favorito su Spinazzola. In mediana ci saranno Camara e Cristante mentre sulla trequarti Pellegrini stringe i denti e partirà titolare. Davanti molto probabile la coppia Abraham-Belotti, così come con il Betis a Siviglia. Il Gallo è a quota due reti in Europa League mentre Tammy spera di sbloccarsi e tornare a essere bomber europeo come lo era l’anno scorso. In difesa Kumbulla potrebbe far rifiatare uno dei tre titolari, ma probabilmente a gara in corsa. Tanti i giovani convocati: da Volpato a Bove passando per Cherubini, Faticanti e Tripi.



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Belotti.