Come una finale, così Josè Mourinho ha presentato la trasferta della Roma a Helsinki. Ai giallorossi servono tre punti per provare a superare il Ludogorets e fare all in all'ultima giornata nello scontro diretto contro i bulgari.



LE ULTIME - Fuori i soliti Darboe, Wijnaldum, Celik e Dybala, Mou deve rinunciare anche a Matic che dovrebbe essere sostituito da Camara. L'allenatore sceglie il doppio attaccante con Belotti che affinacherà Abraham, e chiede a Pellegrini di stringere i denti nonostante il problema muscolare. Sulle fasce Zalewski a destra ed El Shaarawy dovrebbe far rifiatare Spinazzola dall'altra parte.



IN TV - La partita sarà visibile in tv su Tv8 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e in streaming su Sky Go e su Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

HELSINKI (3-4-3): Hazard; Peltola, Hoskonen, Tenho; Soiri, Boujellab, Lingman, Browne; Olusanya, Abubakari, Hostikka. All.: Koskela.



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Belotti. All.: Mourinho.



Arbitro: Martins (Portogallo).