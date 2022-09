Thierry Henry, leggenda di Arsenal e Barcellona, è stato ospite d'onore nell'ultima edizione della Leaders Week sport business di Londra e ha criticato l'uso della tecnologia in campo: "Il Var uccide la gioia del gioco, non è abbastanza veloce. Dopo aver segnato, non sai nemmeno se esultare. Esulto? Non esulto? Nel calcio siamo sempre indietro, abbiamo tanto da imparare" .