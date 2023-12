Intervistato da Sky Uk l'ex stella di Juve, Arsenal e nazionale francese, Thierry Henry ha parlato del Como calcio, di cui è azionista dal 29 agosto del 2022



FAMOSO QUANTO IL LAGO - "Ho accettato la corte del club perché sono rimasto colpito da tutto: progetto, luogo e le aspirazioni della società. Una di queste è fare in modo che la squadra diventi famosa tanto quanto il lago che lo bagna. Per farsì che ciò accada non dobbiamo perdere il contatto con la comunità e l'aspetto famigliare che è stato dato al progetto. Bisogna imparare a ragionare su un lasso di tempo molto più ampio, come ad esempio 5 anni. C'è sempre da pensare a lunga scadenza".