Appesi gli scarpini al chiodo, Hernanes ha scelto di seguire un post carriera particolare per un calciatore. Si è infatti dato alla scrittura e a portare avanti uno dei suoi interessi, la religione. Stesso argomento che gli era valso il soprannome di ‘Profeta’, oltre al fatto che usasse un linguaggio forbito, toni solenni e inserisse proverbi e modi di dire biblici nei suoi discorsi nella lunga avventura in Italia tra Lazio, Inter e Juve. Come riportato da Headtopics Brazil, l’ex calciatore sta presentando, in giro per il Brasile, la sua ultima fatica letteraria.



PROFETA - Cresciuto in un ambiente cattolico nel Pernambuco, il ‘Profeta’ nell'opera analizza l'Antico e il Nuovo Testamento e propone una nuova interpretazione della Bibbia, senza paradigmi. L’ex centrocampista si dice disposto a essere un ‘messaggero di fede’, incoraggiando anche altri a credere. “Le persone interpretano la Bibbia oggi con lo stesso paradigma di 2000 anni fa. No, questo paradigma è sbagliato”, scrive in 'Lettera del Profeta'. Poi continua: "Il messaggio che voglio trasmettere è riscattare il senso originario di cosa sia il Vangelo, cosa sia il messaggio di Gesù e cosa la fede". E lo fa con uno stile audace e libero, scevro dalle ristrettezze cui devono sottostare gli appartenenti al clero.