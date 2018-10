Hernanes sospeso tra il passato alla Lazio e il passaggio all'Inter. Senza dubbi su chi tifare, il centrocampista brasiliano, ora in Cina, all'Hebei, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni: "Ho più affetto per i biancocelesti, lì diedi il meglio. All’Inter chiusi in crescendo, l’ultimo periodo con Mancini in panchina andò alla grande, fu questo il motivo che spinse la Juventus a scegliermi".



La partita si annuncia importante: "Match spettacolare. La Lazio gioca in casa e vorrà riprendersi la rivincita dopo il k.o. di maggio. Entrambe stanno bene, possono deciderla i calciatori di valore. Milinkovic? Sergej è un calciatore completo: fisico,tecnico,bravo di testa fa gol e serve assist”.