Un rinforzo per gennaio. La Roma punta decisa a Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto, in scadenza a giugno. Monchi ci lavora da tempo, sotto traccia, ora è pronto ad accelerare. Tutto questo grazie all'ok di Pallotta, arrivato dopo il confronto, negli Stati Uniti, con il direttore sportivo ex Siviglia. Il numero uno giallorosso ha autorizzato l'operazione, ora per chiudere serve fare in fretta.



PIANO ROMA - La concorrenza, infatti, è forte, soprattutto dell'Arsenal. Per 'battere' i Gunners, scrive il Corriere dello Sport, è al lavoro Claudio Vigorelli, agente Fifa che ha il mandato per l'Italia e ha avuto il via libera della Roma a trattare Herrera nella prossima finestra di mercato. L'ex giocatore del Pachuca, classe 1990, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma dopo il no alla proposta di rinnovo dei Dragoni rischia di andare via gratis. La Roma vuole anticipare il suo arrivo a gennaio, con un indennizzo che possa soddisfare il Porto. Si tratta, Herrera è il sogno della Roma.