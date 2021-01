La sconfitta di ieri per 1-4 contro il Werder Brema è stata decisiva per l'ormai ex allenatore dell'Hertha Berlino Bruno Labbadia. Oggi la società ha comunicato l'esonero del tedesco che nelle ultime quattro partite aveva totalizzato appena un punto. Insieme a lui, ha lasciato il club anche l'ad Michael Preetz. Una decisione che potrebbe spingere ancora di più il Papu Gomez verso il Siviglia. Il giocatore infatti non ha mai avuto dubbi sulla destinazione e vuole solo la Spagna, ma l'Hertha aveva fatto un'offerta più alta all'Atalanta, di 6 milioni più bonus, che stava facendo riflettere i nerazzurri. Con il cambio in panchina, e soprattutto nella dirigenza, il club tedesco dovrà rivedere i suoi piani sul mercato, e l'ipotesi Papu è ancora più lontana.