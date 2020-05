Secondo la Bild Jens Lehmann, ex portiere di Arsenal e Milan, è entrato nel consiglio di amministrazione dell'Hertha Berlino per volontà dell'investitore di maggioranza Lars Windhorst. Ha preso il posto di Jurgen Klinsmann, che lasciò il ruolo per diventare l'allenatore del club, posizione che poi ha deciso di lasciare.