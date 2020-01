Anticipo del venerdì in Bundesliga. Alle 20.30 l'Hertha Berlino, che ha appena accolto tra le sue fila Krzysztof Piatek, centravanti prelevato dal Milan, attende lo Schalke 04​: negli ultimi 6 scontri diretti, i padroni di casa ne hanno persi 4 contro i blu di Gelsenkirchen. In casa, inoltre, la squadra di Klinsmann fatica a fare gol, con una media gol di 1,22 reti a partita, e a fare punti in quanti dei suoi 22 ne ha messi insieme solo 10.



I SINGOLI - In avanti lo Schalke si affida a Lukebakio​, in attesa di schierare Piatek titolare, che ha segnato il gol della vittoria settimana scorsa. In casa Schalke occhi puntati su Suat Serdar, autore di 7 reti in stagione e capocannoniere degli ospiti.