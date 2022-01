L'attaccante dell'Hibernian, Martin Boyle, ha lasciato Edimburgo per completare il trasferimento al club saudita Al-Faisaly. La società del Medio Oriente aveva mostrato interesse per il giocatore australiano già a dicembre, con un’offerta di 500 mila sterline. E poi un’altra ancora di 1,5 mln a inizio di questo mese. Entrambe rifiutate dal club di Shaun Maloney. Così Al-Faisaly ha alzato la posta per l’attaccante, che ha all’attivo 14 gol in 28 presenze, con un’offerta di 2 mln.