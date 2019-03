Gonzalo Higuain annuncia l'addio alla nazionale argentina. L'attaccante del Chelsea ha dichiarato a Fox Sports: "Ci ho pensato tanto e ne ho parlato con il ct Scaloni, il mio ciclo in nazionale è finito. Credo che la cosa mi farà bene e farà piacere a molti, d'ora in poi potrete smetterla di preoccuparvi se ci sarò o meno. In Argentina si parla sempre dei gol che non ho fatto e non dei tanti che ho segnato. Le critiche fanno male, ne ha sofferto anche la mia famiglia. Messi è un vincente nato, non mi sorprende che ci provi ancora".



CHELSEA - "Mi sono dovuto adattare al più presto per dimostrare che sono arrivato qui per restarci. Sono contento della mia carriera, sono stato fortunato perché ho giocato con grandi squadre nei tre migliori campionati al mondo: Spagna, Italia e Inghilterra".