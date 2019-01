"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd". La cura Canà ha funzionato. Per il gol . Non per la nostalgia sarriana che ha influenzato Gonzalo. Gennaro Gattuso pensava di aver trovato la chiave giusta per sbloccare il suo numero 9, quasi convinto che un gol potesse allontanare le sirene di mercato. E invece... No, il Pipita ha deciso di fare le valigie e andare, la voglia di ritrovare un antico maestro in quel diha fatto la differenza. Fa niente se c'era una finale da disputare contro chi lo ha abbandonato in estate e annebbiato a novembre, fa niente se i tifosi delavevano riposto in lui le poche speranze di vittoria, fa niente se l'allenatore ha fatto di tutto per proteggerlo: meglio andare via.è ancora un 'cuore 'ngrato', aè quello che ha tradito la fiducia di tutti: il riscatto estivo era da guadagnare insieme alla qualificazioneTroppo difficile? Troppo complicato? Meglio le coccole di Sarri, in una squadra che deve comunque salvaguardare il quarto posto, che quelle di Gattuso, in un club che deve rincorrerlo il posto in Europa. Tsognava un: i gol del Pipita per raggiungere la. E invece no, si è rivelato unoqualsiasi, quello che non capiva il, che andava con la moglie del presidente e giocava contro i compagni: il capitano, simbolo della, vero antagonista ne, che mai ha legato conEcco,non è andato oltre a un mal di gol invernale, agli allenamenti si è sempre impegnato e in campo ha provato a dare tutto, ma ha 'flirtato' cone ilnel mercato, tradendo la fiducia dei tifosi dele di, quasi costretto a metterlo in panchina nella sfida contro la Juve di ieri.@AngeTaglieri88