12.45 - Da qualche minuto, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha lasciato il quartier generale milanese di Palazzo Parigi. Nelle prossime ore potrebbe esserci il tanto atteso incontro con l'entourage di Gonzalo Higuain e il Milan per chiudere l'operazione che coinvolge anche Leonardo Bonucci e Mattia Caldara.





11.00 - Dopo il vertice notturno durato fino alle 3.30 circa, Gonzalo Higuain è davvero vicinissimo a vestire la maglia del Milan. E di conseguenza a sbloccare lo scambio alla pari che riportrà alla Juventus Leonardo Bonucci dopo una sola stagione in rossonero e far fare il percorso inverso al centrale classe '94 Mattia Caldara. Il summit a Casa Milan tra il direttore dell'area tecnica milanista Leonardo, il fratello-agente del Pipita e i suoi legali hanno risolto le ultime questioni ancora sul tavolo e convinto il calciatore argentino ad accettare anche la formula del trasferimento, ossia il prestito oneroso a 18 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 36. Le parti sono dunque pronte a riunirsi nelle prossime ore per concludere la maxi operazione di mercato sull'asse Juve-Milan.



BONUCCI-CALDARA - Non appena i legali avranno definito in tutti gli aspetti relativi all'ingaggio che Higuain percepirà al Milan e la relativa durata del contratto e i termini della possibile buonuscita da parte della Juve, si procederà successivamente al summit che condurrà alle firme vere e proprie sui documenti ufficiali. Per quanto concerne invece il fronte Bonucci-Caldara, si tratterà di uno scambio alla pari sulla base di 40 milioni di euro e per l'ex giocatore dell'Atalanta non è prevista alcun diritto di recompra in favore della Juventus.