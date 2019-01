. Una premessa doverosa, perché la Juventus nelle vicende del Pipita è spettatrice naturalmente interessata ma solo nel caso in cui arrivasse il via libera dei rossoneri. Perché attorno all'argentino c'è una situazione davvero delicata, quasi surreale: il fratello-manager Nicolas si è trincerato dietro un silenzio di ferro, in Spagna assicurano che l'operazione con ilsia in chiusura e a Londra si spegne sempre di più la magia della squadra di Sarri, in difficoltà nelle ultime settimane e con il palese problema del centravanti. Perché Morata è intristito e sempre più alternativa mentre Giroud non è un nove 'da Chelsea'.- Cosa sta succedendo sul fronte londinese?. Non è un mistero che il suo feeling con il Pipita sia ancora fortissimo, lo vedrebbe come centravanti ideale per questo Chelsea e insiste per fare l'investimento subito., braccio destro di Abramovich sempre in più in prima linea sulle operazioni dei Blues: la dirigenza del Chelsea e Marina in particolare non sono convinti di spendere oltre 50 milioni per un 31enne, accollandosi uno stipendio importantissimo., specialmente dopo l'ammissione dell'allenatore di non conoscere tempistiche e dettagli dell'operazione Pulisic avendo solo approvato tecnicamente il giocatore.- Leonardo ha alzato i toni con Higuain senza carezze, ma le intenzioni del Milan sono state ribadite pubblicamente: trattenere Gonzalo e rimetterlo in sesto, il Diavolo ha preso posizione e fin qui. Ecco perché il pressing del Chelsea deve ancora tradursi in offerta concreta vista la situazione tra Sarri e Marina; ma soprattutto il Milan dovrebbe pensare a un sostituto (oltre all'idea Morata che al momento rimane fredda) non semplice da trovare sul mercato, ad oggi l'operazione Higuain-Chelsea resta complicata.: questo è il piano di Maurizio, palla al Milan che non è sicuro di procedere in direzione cessione. Anzi. Troppi sì ad oggi rendono questa pista ancora una corsa a ostacoli, tutt'altro che in discesa.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com