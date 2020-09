Continua il momento no dell'Inter Miami in MLS con la formazione allenata da Diego Alonso che esce sconfitta per 3-0 anche contro i Philadelphia Union e colleziona il terzo ko nelle ultime quattro giornate. Oltre al confermato Blaise Matuidi c'era però grande attesa per la prima gara ufficiale per la formazione di David Beckham dell'altro ex-Juventus in rosa, l'attaccante argentino Gonzalo Higuain.



Titolarissimo nel 4-2-3-1 iniziale, per il Pipita l'esordio si è però presto trasformato in incubo. Oltre al deludente risultato finale, infatti, Higuain ha anche sbagliato un calcio di rigore sul risultato momentaneo di 2-0 per Philadelphia arrivando anche quasi alle mani con il difensore ​Jakob Glesnes messosi faccia a faccia con lui per celebrare l'errore e scatenandone la reazione placata dai compagni. Non una giornata da ricordare per il calciatore più atteso di tutta la florida calcistica.