L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Lecce: "Dopo un periodo un po' brutto per la pandemia e la salute di mia madre, ho cambiato qualcosa in mente e ho capito che la squadra aveva bisogno di me sul serio per finire la stagione come si deve. Una squadra e una tifoseria che mi hanno dato tanto, era giusto che mi mettessi in moto per rispondere. Felice per il gol e per il ritorno".



Sulla corsa scudetto: "Giustamente si doveva vincere per prendere 7 punti dalla Lazio che deve giocare domani. Fatto il nostro, il campionato è ancora lungo. Senza gente si può mollare di più, dobbiamo stare concentrati".