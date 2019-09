L'attaccante della Juventusè pronto a ripartire dopo la sosta e dopo essersi lasciato alle spalle la bella prova, con tanto di gol contro il Napoli. A Sky Sport, il centravanti argentino è ritornato sul rocambolesco, giocata con grande intensità soprattutto nei primi sessanta minuti. Siamo stati bravi a vincere anche dopo il calo che abbiamo avuto".Per molte settimane il Pipita è stato al centro del mercato, ma la sua volontà è rimasta la stessa per tutta l'estate: ". Io sono tornato per lavorare qui, per provare a dimostrare il valore che ho. È una grande squadra, con una grande tifoseria è una grande società quindi sono felice di essere qui"."E' stata una scelta mia, ho deciso di cambiare e di passare al 21 che è il giorno in cui è nata mia figlia. È un po' il modo per portarla con me in ogni partita e credo che sia stata una decisione di cuore e per adesso mi sta portando fortuna. Questa è la verità sul perché ho scelto il 21".Dopo l'esperienza al Real Madrid,: "Con Cristiano non giocavo da molti anni e quando ho finito di giocare con lui era più giovane e adesso ho ritrovato un giocatore più completo e che è cresciuto in ambizione, per provare a vincere tutto e per provare a superare nuovi record. Sinceramente sono molto contento di averlo ritrovato".