Gonzalo Higuain e la Juventus sono sempre più lontani. Il Pipita non fa parte del progetto e secondo Tuttosport si potrebbe arrivare a una risoluzione del contratto: in questo caso, bisognerà trattare sulla buonuscita per capire quale sarà la cifra che spetterà a Higuain dei 7,5 milioni di euro d'ingaggio.