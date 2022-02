Gonzalo Higuain parla a Tyc Sport del possibile futuro di Messi in Mls, a Miami dove è ora il Pipita: "​Penso che qui lo faranno impazzire, c'è un'anima molto latina. In ogni caso, ovunque vada, Messi è destinato a lasciare il segno e la sua ombra. Se decidesse di venire a ritirarsi qui lo farebbe da fenomeno, è un calcio minore ma che sta crescendo molto. Ma è una decisione che spetta a lui. Personalmente non tornerei a giocare in Argentina. Qui vivo serenamente, ho raggiunto la stabilità emotiva che volevo. Sono orgoglioso di essere stato richiesto dal River Plate, ma dico di no".