L'asse di mercato frasi sta facendo sempre più caldo. L'operazionedella scorsa estate ha aperto un canale importante di mercato che potrebbe rafforzarsi ulteriormente nel corso della prossima sessione invernale. In ballo non c'è però soltanto l'affare che potrebbe portare in rossonero. Sì perchè da un lato c'è unche sta deludendo nella sua esperienza al Milan. Dall'altro unnon è contento della sua esperienza al Chelsea e voglioso di tornare in Italia. L'ipotesi di uno scambio è quindi viva, anche se complicata.Tanti sono gli elementi di discussione attorno a questa trattativa che si preannuncia difficoltosa. Prima di tutto c'è un terzo club di mezzo, la, a cui il Milan ha di fatto garantito il riscatto a 36 milioni di euro per la prossima estate.difficile accada dato il forte rischio di ritrovarsi un esubero onerosissimo in rosa a fine anno.- Insomma il lavoro di mediazione sarà ancora lungo,E a chi?portano da un lato alla richiesta espressa di Maurizio Sarri di riabbracciare l'attaccante che lui ha contribuito a rendere grande a Napoli e dall'altro alla necessità del Milan di liberarsi di un ingaggio monstre per un giocatre ultra-trentenne in ottica fair play finanziario.ricordano al club rossonero che Morata non è mai stato un goleador puro e l'arrivato di un attaccante seppur giovane come lo spagnolo non risolvere il problema in fase realizzativa della rosa di Gennaro Gattuso. Dal canto suo, invece, il Chelsea non è solito mettere sotto contratto a lungo giocatori che hanno superato i 30 anni (Fabregas per citarne uno ha la stessa età di Higuain ed è sulla via dell'addio) e si ritroverebbe, probabilmente fra un anno in caso di riscatto, con un giocatore da ripiazzare sul mercato.Una trattativa difficile, ricco di insidie sia tecniche che economiche.