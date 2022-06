attualmente allha rilasciato un'intervista a TyC Sports in cui ha parlato anche degli anni passati in Italia e del suo trasferimento a Torino: "Non l'ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata. Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l'odio ricevuto dai tifosi del Napoli, ma poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro".Sì, e se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono secondo. Se devo scegliere, dico Leo".RAPPORTO CON GLI ALLENATORI - "I tre allenatori migliori che abbia mai avuto sono stati Sabella, Pellegrini e Sarri. Lascio perdere Maradona, lui è un caso a parte, è stato il primo a portarmi in Nazionale e gli sarò eternamente grato"."Ricordo che stavo per andare all'Arsenal, quando ero a Napoli, ma mi dissero che costavo troppo". Il centravanti argentino ha poi aggiunto scherzando: "Pochi giorni dopo hanno speso 80 milioni per Ozil".Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire...Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto".SUL LEGAME CON JULIAN ALVAREZ - "L'ho scoperto io. Giocava da numero 8 e gli ho detto che per me era un 9. Sono felice che stia facendo bene"."I miei tre ospiti ideali sono: Ronaldo (il Fenomeno), Buffon e Sergio Ramos".