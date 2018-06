Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato a Fox Sport dopo la gara contro la Nigeria. Ecco il suo intervento: “L'occasione avuta? Il cross era forte volevo spaccare la porta calciando basso, invece il pallone si è alzato. L’importante è che Rojo abbia segnato poco dopo: il gol di Marcos ci ha dato grinta, allegria: doti che torneranno utili di qui in avanti. Addosso abbiamo una grande felicità, abbiamo meritato di accedere agli ottavi. Sono orgoglioso della partita giocata dall’Argentina.



Ottavi? Non ho mai affrontato la Francia, sono dei rivali durissimi e fortissimi. Giocando come fatto contro la Nigeria, però, potremo superare il turno”.