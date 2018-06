Gonzalo Higuain al centro dell’attenzione. Il Pipita aspetta il debutto da titolare nel mondiale - probabile, visto che Sampaoli potrebbe accantonare El Kun Aguero nel decisivo match contro la Nigeria - ma per lui potrebbe essere cruciale anche l’annuncio che ufficializza Maurizio Sarri al Chelsea. Il suo ex tecnico, dicono i rumours, potrebbe chiamarlo con lui ai Blues. La sua giornata campale passa anche al vaglio dei bookmaker. Nel match dell’Argentina contro la Nigeria, dove l’Albiceleste è obbligata a vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale, Higuain è tra i più probabili marcatori, a 2,50 su Sisal Matchpoint. Davanti a lui c’è solo Leo Messi, deludente fino a ora, ma dato a 2,00 per sbloccarsi contro la Nigeria. Quanto al mercato, ancora concreta, aggiungono i quotisti, l’idea che Gonzalo cambi squadra in questa finestra di mercato: l’addio alla Juve (molto probabilmente per andare al Chelsea) vale 1,75, la sua conferma in bianconero è invece piazzata a 1,85.