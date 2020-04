Higuain al River? Sì. Ma non ora. La volontà del Pipita è sempre stata chiara, chiudere la carriera dove tutto è iniziato. Però c'è ancora tempo. Ed è suo papà Jorge a ribadirlo a Goal: "​E' impossibile per ora, Gonzalo ha quest'anno e il prossimo di contratto (con la Juve, ndr)", le sue parole. Che gelano un po' anche la dirigenza bianconera, che rischia di dover vivere una nuova estate muro contro muro col Pipita, nel caso in cui Higuain si opponesse di nuovo alla cessione.