Nel futuro di Gonzalo Higuain è previsto un addio. Lo scrive La Repubblica a proposito del centravanti della Juventus, in dubbio sul rientro in Italia per le paure legate al coronavirus e per star vicino alla mamma malata, ma anche perché si sente scaricato dal club che vuole venderlo in estate e dunque Higuain non ha gradito. Gonzalo ha parlato con alcuni compagni di squadra e ha nuovamente espresso i suoi malumori: ha detto loro che alla Juve al momento ha ben poca voglia di tornarci per tutti questi motivi, dai problemi del virus fino al mercato.