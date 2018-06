Il Corriere di Torino oggi riporta un indizio sul futuro di Gonzalo Higuain. L'indiscrezione pubblicata dal quotidiano ha dell'incredibile: la Juventus avrebbe fatto sapere all'Inail che l'assicurazione sul Pipita non servirà, con queste parole: "Higuain? No, Gonzalo non tornerà". Nessun rinnovo all'obbligatoria assicurazione integrativa contro gli infortuni significa addio di Higuain ai colori bianconeri in questa torrida estate di mercato.